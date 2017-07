Charmante Premiere beim Theater am Fluss

15.07.2017, 18:29 Uhr

Nestroys „Der Zerrissene“ bereitete in seiner modernen Inszenierung den begeisterten Besuchern einen äußerst kurzweiligen Abend.

Bis 12. August stehen noch einige Vorstellungen auf dem Spielplan

Das Ambiente bezaubernd, die Darsteller ebenso talentiert wie engagiert, das Bühnenbild in die wunderschöne Naturkulisse hineingezaubert, das Stück perfekt gewählt und in Szene gesetzt, die Begrüßung, Betreuung und Bewirtung der Gäste sehr freundlich und aufmerksam – kurz: ein Abend, wie er besser nicht hätte sein können. Auch wenn die Temperaturen am Donnerstag, den 13. Juli 2017 ein wenig frisch für dieser Jahreszeit waren und sich die eine oder andere Gelse zum Abendschmaus von der Enns heraufbegeben hatte, tat dies der gelungenen Veranstaltung keinen Abbruch. Wem nicht warm genug war, der konnte sich eine Decke leihen und das mitreißende und herzerwärmende Spiel der Darsteller tat sein übriges dazu, dass alle den Abend in voller Länge genießen konnten. Nach der gelungenen Vorstellung gab es im Rahmen der Premierenfeier ausreichend Gelegenheit, bei einem guten Glaserl und schmackhaften Häppchen noch ein wenig mit den Darstellern zu plaudern.Selten bei einem Stück so herzlich gelacht! Und wäre Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy nicht schon vor 155 Jahren gestorben, hätte er an dieser originellen Inszenierung seiner Posse im gemütlichen kleinen Open Air Theater am Fluss wohl seine helle Freude gehabt und sich selbst eine Karte besorgt. Gelegenheit gibt es noch bis zum 12. August, mehr Infos und Kartenbestellung unter http://2017.theater-am-fluss.at oder per E-Mail an office@theater-am-fluss.at