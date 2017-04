Die süßeste Versuchung...

27.04.2017, 00:30 Uhr

...gibt es seit zehn Jahren bei Klaus Undesser im Wehrgraben in Steyr

STEYR. Viele kennen das Geschäft im Wehrgraben oder den mobilen Verkaufswagen bestückt mit Schaumrollen, Kokosbusserl, in Schokolade getunkten Früchten,Lebkuchenherzen und verschiedenste Schokoladen. Seit zehn Jahren ist Klaus Undesser von der Undesser Schokoladenmanufaktur Ansprechpartner, wenn es um Süßigkeiten geht. Seit drei Jahren gibt es wieder das beliebte Negrabrot nach dem Originalrezept wahlweise in Zartbitter- oder Vollmilchschokolade, verarbeitet mit gerösteten Erdnüssen.Die schokoladige Köstlichkeit gibt es noch in den Geschmacksrichtungen wie Kaffee, Minze, Rum, Banane und vieles mehr. Die Schokoladen werden vor Ort selbst produziert, ohne Palmöl und umweltfreundlich in Karton verpackt. Besonderen Wert legt Undesser auf die natürliche Herstellung. "Die Schokoladen sind handgeschöpft und gekühlt ein Jahr lagerfähig", so Undesser. Das beliebte Negrabrot gibt es als offene Tafel von 100 Gramm bis 4000 Gramm oder abgepackt in 200 Gramm-Tafeln. Alle acht weiteren Sorten werden als 100 Gramm-Tafel angeboten. Erhältlich sind die Schokoladen im Geschäft in der Wehrgrabengasse oder online. "Wir sind noch auf der Suche nach interessierten Partnern im Groß- und Einzelhandel", erklärt Undesser. www.undesser.at