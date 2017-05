Die Wassersportsaison 2017 in Steyr ist eröffnet

02.05.2017, 03:36 Uhr

Los ging es um 10 Uhr unter musikalischer Begleitung der Musikkapelle Gleink darauf folgte der Abmarsch vom Stadtplatz in Richtung Zwischenbrücken. Wo die Wassersportler in die Enns, um flussabwärts zu schwimmen und zu paddeln. Im Anschluss gab es dann ein gemütliches Fest beim Magistrats-Sport-Verein Steyr am Rennbahnplatz.