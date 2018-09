Diebin flüchtete

23.09.2018, 16:12 Uhr

Firmenangehörige verständigten die Polizei, welche die Beschuldigte nach einer kurzen Fahndung in Bad Hall anhalten konnte. Eine Nachschau in ihrem Fahrzeug ergab, dass dieses voll mit Diebesgut, vorwiegend Bekleidung und Geschenkartikel, war. Bei einer freiwilligen Nachschau konnte ebenfalls noch zwei Taschen mit Diebesgut sichergestellt werden. Die 38-Jährige ist geständig, als Motiv für die Tat gab sie persönliche Probleme an. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 1000 Euro.