Ein „knackig.gschmackig.beet“ für Adlwang

01.05.2018, 15:00 Uhr

– Ganz nach dem Projektthema „Schau auf di“ entwickelte die Landjugend Pfarrkirchen/Adlwang die Idee, ein Hochbeet mitten in Adlwang aufzustellen. Gemeinsam mit der Gesunden Gemeinde Adlwang wurde ein sonniges Plätzchen direkt neben der FF Adlwang ausgewählt, sodass dem Wachsen der verschiedensten Pflanzen nichts mehr im Wege steht.Kräuter wie Dille und Basilikum, aber auch Paprika, Süßkartoffel und Wassermelone gibt es nun seit 21. April mitten in Adlwang zu bestaunen. Das runde Geschmackserlebnis ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gesunden Gemeinde Adlwang und der Landjugend Pfarrkirchen/Adlwang und ist nun für alle Adlwanger zugänglich, sodass jeder die bunte Vielfalt genießen kann.Großer Wert wurde bei diesem Projekt auf Regionalität gesetzt, was auf große Unterstützung traf. Dabei geht großer Dank an "R&S Tore" für das Hochbeet selbst, die "Gärtnerei Bergmair-Russmann" für die Pflanzen und an "Kompostierung – Himmelfreundpointner" für einen Großteil der Füllung. Weiterer Dank gilt der Gemeinde Adlwang für die gut Zusammenarbeit und die Ermöglichung dieses Projektes, sowie die Bereitstellung des Grundstückes.Die Landjugend Pfarrkirchen/Adlwang und die Gesunde Gemeinde Adlwang freuen sich auf zahlreiche Besucher beim wunderschönen "Adlwanger.knackig.gschmackig.beet".