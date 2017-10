Einschleichdiebe: Polizei sucht weitere Opfer

08.10.2017, 08:43 Uhr

Im Zuge der Erhebungen gab der Mann an, dass bereits mehrmals eine Frau in Begleitung von einem oder manchmal 2 Kindern geläutet habe. Nachdem er jedes Mal die Türe geöffnet hat, betraten die Personen sofort das Wohnhaus, die Frau verwickelte ihn in ein Gespräch und die Kinder stahlen ihm Geld aus der Geldbörse.Ende September erstatteten seine Nachbarn Anzeige, dass die unbekannten Täter wieder vor Ort waren. Eine Frau und ihre beiden Töchter, 15 und acht Jahre alt, wurden von der Polizei vor Ort angetroffen. Im Nahbereich wartete eine dritte männliche Personin einem roten Fiat Ducatomit ausländischem Kennzeichen.Eine Durchsuchung der Personen und des Fahrzeuges verlief negativ. Die Personen wurden befragt, sie bestritten die Tathandlungen. Eine genaue Schadenshöhe konnte der betroffene Mann nicht angeben. Anfang September erbeuteten die Beschuldigten jedoch rund 200 Euro.Es besteht der Verdacht, dass die Personen mit den Kindern bettelnd von Haus zu Haus ziehen und bei Gelegenheit Gelddiebstähle begehen.Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garsten zu melden.