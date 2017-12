Erfolgreiche Jahresbilanz zum 40-Jahr-Jubiläum des Fotoklub Pettenbach - Ernst Rohrauer avanciert zum Serien-Klubmeister

30.12.2017, 22:03 Uhr

Obmann Franz Etzenberger präsentierte die Aktivitäten aus dem vergangenen Klubjahr – von den Seitenblicken, der Einzelmedaille und dem Diplom von Johannes Lugmair bei der VÖAV-Jugend-Staatsmeisterschaft, dem Fotowettbewerb „Land- und Forstwirtschaft in Pettenbach“ samt Vernissage und 40-Jahr-Feier des Fotoklubs bei der Staudinger Bau GmbH, den Teilnahmen bei nationalen und internationalen Fotowettbewerben und den großartigen Erfolgen, insbesondere durch die Jung-Fotografen, bei der in Pettenbach ausgetragenen VÖAV-Landesmeisterschaft zur 40-Jahr-Feier mit fünf Medaillen und acht Diplomen.

LAbg. Michael Gruber aus Pettenbach dankte in seinen Grußworten für die Leistungen des Fotoklubs sowohl für die Marktgemeinde als auch für das Land OÖ. Ernst Rohrauer gewann zum dritten Mal en suite vereinsintern fast alles, was es zu gewinnen gab. Bei der Klubmeisterschaft siegte er vor Ingrid Schachinger und Franz Etzenberger. In der Jahreswertung der Bilder des Monats dominierte er vor Ingrid Schachinger und Edda Grubelnigg. Die Spartensiege Farbbild und Schwarz-weiß gingen ebenfalls an Ernst Rohrauer und Ingrid Schachinger war in der Sparte Digital erfolgreich.Willi Hitzenberger präsentierte einen mit Musik untermalten Fotorückblick und mit kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Almtal zur Feier des runden Geburtstages von Monika Dutzler klang der Abend im Bierhotel Ranklleiten gemütlich aus.Klubmeisterschaft:1. Rohrauer Ernst, 777 Punkte; 2. Schachinger Ingrid, 765 Punkte; 3. Etzenberger Franz, 750 Punkte; 4. Dutzler Monika und Fuchs Norbert, jeweils 715 Punkte; 6. Hütmeyer Gerhard, 700 Punkte; 7. Aitzetmüller Josef und Mosler Winfried, jeweils 664 Punkte; 9. Aitzetmüller Annemarie, 649 Punkte; 10. Redtenbacher Karl, 635 Punkte;Jahreswertung Bild des Monats:1. Rohrauer Ernst, 66,38 Punkte; 2. Schachinger Ingrid, 62,44 Punkte; 3. Grubelnigg Edda, 61,62 Punkte; 4. Hütmeyer Gerhard, 59,87 Punkte, 5. Fuchs Norbert, 59,49 Punkte; 6. Mosler Winfried, 57,74 Punkte; 7. Dutzler Monika, 57,40 Punkte; 8. Hitzenberger Willi, 56,60 Punkte;Foto: Sieger der Klubmeisterschaft 2017: V.l.n.r.: LAbg. Michael Gruber, Obmann Franz Etzenberger (3. Platz), Klubmeister Ernst Rohrauer und Ingrid Schachinger (2. Platz);Foto: Fotoklub Pettenbach / Gerhard Hütmeyer