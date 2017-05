Erstkommunion in Gaflenz: Ich bin ein Ton in Gottes Melodie

08.05.2017, 15:41 Uhr

In der Kommunion verbindet Gott uns Menschen miteinander zu seiner Melodie des Lebens. Er gibt uns Kraft, dass wir auch miteinander seine Liebe leben können. Beim Danklied spielten die Kinder mit ihren selbstgebastelten Instrumenten.Von 5 Tischmüttern wurden die Kinder in 3 Gruppen auf die Erstkommunion vorbereitet, natürlich auch im Religionsunterricht und in den Familien war die Erstkommunionvorbereitung Thema. Ein herzliches Danke sei allen gesagt, die zur Vorbereitung und zum Gelingen des Festes einen Beitrag geleistet haben.

Zu den Bildern (von Herbert Atzenhofer):170430_Erstkommunion_111: Beim Vater unser wurde deutlich, dass wir eine Gemeinschaft sind.170430_Erstkommunion_125: Beim Danklied: „Lasst uns miteinander“ spielten die Kinder mit den selbstgemachten Instrumenten mit.170430_Erstkommunion_146: vorne v.l.n.r Lorenz Riegler, Sara Huber, Luisa Schnetzinger, Vivian Stadler, Sarah Halbartschlager, Mariella Pichler, Alexandra Rettensteiner, Leonie Moser; Kinder dahinter: Marvin Forstenlechner, Simon Atschreiter, Alexander Atschreiter, Maximilian Koller, Jan Henöckl, Jonas Wallner, Jakob Schausberger, Tobias Egger und Matthias Atschreiter; Erwachsene: Manuela Moser, Anita Wallner, Karin Rögner, Mag. Martin Rögner, Sabrina Stadler, Berni Atschreiter, Pfr.em. Karl Lindner, Annemarie Rettensteiner