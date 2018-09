Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und touchierte Haus

07.09.2018, 15:43 Uhr

Am Einsatzort eingetroffen stellte Einsatzleiter HBI Wallauch Thomas fest, dass ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war, ein Haus touchierte und quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen ist.Sofort wurde die Straße für den Verkehr gesperrt und mit der Betreuung der verletzten Person begonnen. In der Zwischenzeit trafen auch das Rote Kreuz, Notarzt und Polizei am Unfallort ein.

Nach kurzer Rücksprache der Einsatzleiter wurde beschlossen, die Person schonend zu befreien. Mithilfe des hydraulischen Rettungsgerätes wurde eine Öffnung geschaffen und die Rettung vollzogen.Die Person wurde anschließend vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Steyr gebracht.Im Anschluss wurde von der Feuerwehr die Straße gereinigt und in Absprache mit der Polizei wieder für den Verkehr freigegeben.Fotos: FF Wolfern