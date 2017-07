Fotogewinnspiel: Ihr schönstes Platzerl in Reichraming

18.07.2017, 00:00 Uhr

Hobbyfotografen sind gefragt: Bezirksrundschau Steyr ist auf der Suche nach Schnappschüssen, die die Ennstalgemeinde Reichraming von seiner schönsten Seite zeigen.

REICHRAMING. Wohl kaum ein Ort bietet so viele idyllische Plätzchen wie die Gemeinde Reichraming. Nicht zuletzt, weil es das „Tor zum Hintergebirge“ ist.Beim Fotowettbewerb „Mein schönes Reichraming“ sind Sie aufgerufen, Ihre besten Motive der Gemeinde einzusenden. Vielleicht kennen Sie ja ein besonderes Platzerl, einen tollen Ausblick oder haben einen besonders authentischen Moment eingefangen? Für die besten drei Fotos gibt es einen Geschenkkorb mit den besten Reichraminger Schmankerln zu gewinnen.Die Sieger werden in der BezirksRundschau bekannt gegeben. Auf www.meinbezirk.at können Sie bis Sonntag, 20. August, direkt hier Ihre besten Fotos von Reichraming hochladen, oder die Bilder per Mail ansenden. Bitte vollständigen Namen angeben, anonyme Einsendungen können nicht berücksichtigt werden. Eine Jury wird die Fotos unter die Lupe nehmen und anschließend die Sieger küren. Viel Spaß bei der Fotosafari!