Was möchtest du deiner Mama zum Muttertag gerne sagen?Egal was es ist, ich halte es in deinem Muttertagsfoto für dich fest.Am Samstag 13. Mai bin ich mit meinem mobilen Studio zwischen 10-12 Uhr am Hauptplatz 23 in Bad Hall und freue mich über deinen Besuch.Nutze die Chance auf ein ganz persönliches Geschenk zum Muttertag. Denn du erhältst dein Foto kostenlos als Papierabzug zum Mitnehmen für deine Mama.Alle Infos unter: https://www.facebook.com/licht.designs/