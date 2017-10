Ich bin dann mal weg - Infonachmittag im JugendService Steyr

17.10.2017, 14:28 Uhr

im JugendService Steyr richtig.Informiert wird über alle Varianten eines Auslandseinsatzes: freiwillige soziale Einsätze, den europäischen Freiwilligendienst, Au-Pair, Workcamps, Studium im Ausland oder die Mitarbeit auf biologischen Bauernhöfen, dem sogenannten „Wwoofen“.Die Jugendlichen erfahren, welche Voraussetzungen sie mitbringen müssen, welche Kosten auf sie zukommen und bekommen Tipps und Infomaterial. Lisa, eine Studentin, die selbst schon Auslandserfahrungen gesammelt hat, steht mit Erfahrungsberichten und Informationen zum EFD (Europäischer Freiwilligendienst) zur Verfügung.Alle Interessierten und noch Unschlüssigen sind beim Infonachmittag genau richtig. „Ein Auslandsaufenthalt ist in jedem Fall von Vorteil und bietet die Chance sich für andere einzusetzen und sich persönlich weiterzuentwickeln, außerdem kann man damit auch im Lebenslauf punkten“, unterstreicht Jugendberaterin Martina Engelberger vom JugendService Steyr.Die Veranstaltung findet im, statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um telefonische Anmeldung unter 07252/54040 (Di + Do) oder per Email unter jugendservice-steyr@ooe.gv.at gebeten.