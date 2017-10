Infoabend Bildungsgemeinschaft St. Anna

04.10.2017, 18:02 Uhr

Das pädagogische Konzept und die Rahmenbedingungen werden an diesem Abend von Frau Direktorin Ulrike Silber und Hortleiterin Renate Riglthaler und deren Teams vorgestellt.„Durch die gute Zusammenarbeit unserer Lehrer und Hortpädagogen sorgen wir nicht nur für eine ausgezeichnete Bildung der uns anvertrauten Kinder, sondern legen auch großen Wert auf einen wertschätzenden und respektvollen Umgang im Haus“, meint Direktorin Ulrike Silber.Alle Eltern, die an der Schule und am Hort unserer Bildungsgemeinschaft St. Anna Interesse zeigen, sind herzlich willkommen.