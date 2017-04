"Ist Koch, Kellner & Psychiater"

26.04.2017, 07:50 Uhr

Seit 24 Jahren bereichert Horst Rohrauer die Gastroszene in Steyr

STEYR. Am 25. Oktober feiert der Hexenkessel sein 22-jähriges Bestehen. Horst Rohrauer hat aus dem ehemaligen Gasthaus ein Tanzlokal mit gemütlicher Atmosphäre gemacht. Mit 15 begann der gebürtige Frauensteiner eine Koch und Kellner-Lehre. Anschließend war Rohrauer auf Saison, unter anderem auch auf dem Binnenschiff MS Mozart. Seine Gastro-Karriere in Steyr hat er mit dem Fantasy im Münichholz gestartet. Zwei Jahre später eröffnete er parallel den Hexenkessel. Nach mehreren Versuchen mit anderen Lokalen, wie beispielsweise das Steyrergut beim Citykino, kehrte Rohrauer zurück zu seinen Wurzeln. "Der Hexenkessel war zu der Zeit vermietet. Wir mussten das Lokal wieder aufbauen". Warum sich Rohraurer gerade für ein Nachtlokal entschieden hat, begründet er so: "Ich war mit Musik immer schon eng verbunden. Und man hat mehr Tagesfreizeit und so Zeit für die Familie".

Höhere Ansprüche

Die Zeiten, wo man sich als Inhaber eines gut gehenden Lokals zurücklehnen konnte, sind vorbei. "Die Ansprüche der Gäste haben sich geändert. Sie erwarten sich viel mehr als früher und sind auch nicht mehr so leicht zu unterhalten. Man muss sich schon einiges einfallen lassen, damit der Gast einen Wow-Effekt hat", weiß Rohrauer. Den persönlichen Kontakt, freundliches Personal und den Wiedererkennungswert sieht Rohrauer als wichtig, wenn das Lokal funktionieren soll. Damit es im Hexenkessel weiterhin kesselt, bietet Rohrauer regelmäßig verschiedene Live-Events, Getränkeaktionen und Shows an. Ein gemütlicher Gastgarten im Sommer und ein großer Parkplatz verstehen sich von selbst. Neu im Hexenkessel: Ripperlessen. Jeden Donnerstag werden ab 18 Uhr Ripperl mit Serviettenknödel und warmen Krautsalat serviert. Im Anschluss dann der Oldiesabend. "Das Ripperlessen und der Oldiesabend sollen etwas Gemütliches für unter der Woche sein", so Rohrauer. Vorbestellungen für das Ripperlessen sind unter Tel. 0676/33 72 132 erwünscht. Ob er wieder in die Gastonomie gehen würde? "Ja auf jeden Fall. Es ist eine interessante Arbeit. Kein Tag ist wie der andere. Und du bist Koch, Kellner und Psychiater", so Rohrauer. www.hexenkessel.at