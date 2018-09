Junger Mann bei Arbeitsunfall in Bad Hall verletzt

10.09.2018, 16:59 Uhr

Beim Beladen eines Pritschenwagens mit Baumstämmen dürfte etwas schief gelaufen sein. Ein 22-Jähriger stürzte rückwärts von der Ladefläche.

BAD HALL. Heute Früh, 10. September 2018, kam es zu einem Arbeitsunfall in Bad Hall.Ein 25-Jähriger und ein 22-Jähriger waren gerade damit beschäftigt, mit einer am Bagger montierten Greifzange Baumstämme auf einen Pritschenwagen zu laden.Als der 22-Jährige gerade auf der Ladefläche zwei bereits aufgeladene Stämme sortieren wollte, habe die Greifzange, auf der bereits der dritte Baumstamm wartete, aus bisher unbekannter Ursache zu rotieren begonnen. Sie schlug nach links aus und erwischte den 22-Jährigen am Unterschenkel.In weiterer Folge stürzte der junge Mann rückwärts vom Wagen auf den Asphalt, wo er verletzt liegen blieb. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Landekrankenhaus Steyr gebracht.