Junger Steyrer mit Drogen erwischt

27.04.2017, 11:04 Uhr

Drogen waren unter dem Beifahrersitz versteckt.

LINZ/STEYR. Am Mittwoch, 26. April 2017, um 21:55 Uhr wurde das Auto eines jungen Steyrers im Zuge einer Kontrolle durch Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Haid in der Poschacherstraße in Linz angehalten. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten unter dem Beifahrersitz eine Einkaufstüte mit 101 Gramm Cannabiskraut und ca. 40 LSD Trips. Daraufhin wurden der Lenker und zwei weitere Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Einvernahme gestand der junge Mann den häufigen Konsum von Cannabis und LSD. Er gab auch zu, kurz vor der Anhaltung Drogen genommen zu haben. Die Suchmittel wurden sichergestellt und der Beschuldigte wird angezeigt.