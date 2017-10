"Kraut & Raum, Most & Sturm" im herrlichen Ambiente des Pfarrkirchner Pfarrhofgartens

09.10.2017, 20:38 Uhr

PFARRKIRCHEN. Bereits zum siebten Mal lädt der Verein „WIR für Pfarrkirchen“ am Nationalfeiertag, den 26. Oktober 2017 zwischen 10 und 18 Uhr im herrlichen Ambiente des Pfarrkirchner Pfarrhofgartens zum Schmankerlmarkt „Kraut & Ruam, Most & Sturm“ ein.Herbstliche Produkte aller Art. Most, Sturm und Wein zum Verkosten und kaufen. Rezeptbörse, wo nicht „nur“ Selbst(ein)gemachtes angeboten sondern auch Rezepte getauscht, besprochen und ergattert werden. Wie bisher steht die Nachhaltigkeit mit besonderen Angeboten aus unserer Region im Mittelpunkt des Marktes und verspricht einen genussvollen und geselligen Tag. Die Nachhaltigkeit zeigt sich auch wieder im Reparaturzelt, in dem reparaturbedürftige Kleingeräte der Gäste unter fachkundiger Anleitung von Hobbybastlern wieder in Stand gebracht werden, ganz nach dem Motto: „Schmeiß ned weg, richt da’s her!“ Natürlich dürfen sich die Kinder wieder auf abwechslungsreiche Unterhaltungsmöglichkeiten inklusive der beliebten Strohhüpfburg freuen. Um 14 Uhr präsentiert Karoline Postlmayr ihr neues Buch: „Natürlich leben ohne Chemie mit Wildkräutern und Hausverstand“. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Der Verein „WIR für Pfarrkirchen“ freut sich wieder auf regen Besuch.Veranstalter: „Wir für Pfarrkirchen“ – Verein zur Belebung des Pfarrhofes und des Ortskernes der Gemeinde Pfarrkirchen bei Bad Hall