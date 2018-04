Landjugend rüstet für den Bezirks-Mähwettbewerb in Rohr

26.04.2018, 14:49 Uhr

Die Fläche, die es in Rohr zu bewältigen gilt, ist je nach Wertungsklasse 5x5, 5x7 oder 10x10 Meter groß. In der nahe gelegenen Agrarhalle Hörtenhuber lädt die Landjugend Rohr ab 13.00 zur Rohrer Mostkost.Der Landesentscheid im Sensenmähen, der nur alle 2 Jahre ausgetragen wird, wird 2018 von der Landjugend Viechtwang (GM) am 16. Juni veranstaltet.