Lange Partnerschaft wird offiziell besiegelt

19.04.2017, 20:30 Uhr

Partnerfeier mit Marktgemeinde Hutthurm aus Bayern am 29. April

MARIA NEUSTIFT. „Was lange währt, wird gut“, betonte Bürgermeister Hermann Baumann von der Marktgemeinde Hutthurm in Bayern bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde im Herbst des letzten Jahres in Hutthurm. Gemeinsam wurde zum Andenken eine Linde gepflanzt. Die bereits seit über 40 Jahre dauernden Bande zwischen den Feuerwehren Hutthurm und Sulzbach, die vielen persönlichen Freundschaften und seit ca. 10 Jahren die Beteiligung der Volkstanzgruppe Maria Neustift am Hutthurmer Marktfest, ließen den Beschluss reifen, eine offizielle Partnerschaft einzugehen. Die gemeinsame Geschichte und Kultur stellt ebenfalls eine Säule in dieser Verbindung dar. „Mein sehnlichster Wunsch ist, dass diese Partnerschaft eine dauerhafte Freundschaft wird, die beide Seiten hegen und pflegen“, so Baumann.Im Zuge der Partnerfeier am Samstag, den 29. April, wird nun der zweite Teil des Abkommens mit dem Besuch der Hutthurmer in Maria Neustift unterzeichnet und der Pakt damit besiegelt.