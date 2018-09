LehrlingsRedakteure packen mit an

11.09.2018, 11:05 Uhr

"Lehrlingsredakteure" verstärken als "Experten" die Redaktion der BezirksRundschau Steyr.

Acht Schreiberlinge

BEZIRK. Lehrlinge sind Fachkräfte von morgen und so der wirtschaftliche Motor der Region. Auch heuer widmet sich die BezirksRundschau wieder mit einer Sonderausgabe dem Thema Lehre. Sechs motivierte Lehrlinge machen sich gemeinsam mit Redaktionsleiterin Sandra Kaiser und Redakteurin Lisa Auer ans Werk, um am 5. und 6. Oktober spannenden Lesestoff herauszubringen. Spezielle Themen, die Lehrlinge in der Region bewegen und begeistert, aber auch beängstigen, gehören zu den Inhalten. Die "Lehrlingsredakteure" werden dabei natürlich auch eigene Ideen zu Papier bringen. Zu lesen gibt es die Storys der Nachwuchsredaktuere in der Ausgabe vom 4./5. Oktober.Diese acht Lehrlinge – sie könnten unterschiedlicher nicht sein – dürfen in den Redaktionsbetrieb hineinschnuppern und auch selbst Stift und Kamera schwingen: Bianca Auer befindet sich derzeit am AMS in Steyr im 2. Lehrjahr zur Personaldienstleistungsassistentin. Die 17-jährige Alina Platzer wird bei der Gärtnerei Angerer zur Floristin ausgebildet. Sophia Fleischmann ist 19 Jahre alt und ist im 2. Lehrjahr zur Tischlereitechnikerin bei Storebest. Armin Plank aus Steyr und Nadine Böhm aus Dietach befinden sich bei ZF in Steyr in der Ausbildung zum Zerspanungstechniker. Der 18-jährige Patrick Ecker wird bei Mercedes Vazansky zum KFZ-Techniker ausgebildet. Elias Großauer ist 17 Jahre alt und gerade mitten im 3. Lehrjahr zum Zerspanungstechniker bei Weber-Hydraulik. Last but not least: Die 17-jährige Alexandra Hehenberger, die im 3. Lehrjahr zur Bürokauffrau an der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land ausgebildet wird.