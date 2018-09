Lehrlingsrundschau Steyr: Junge Leute greifen zu Kamera, Stift & Papier

17.09.2018, 19:00 Uhr

Acht „Lehrlingsredakteure“ verstärken als „Experten“ auf ihrem Gebiet die Redaktion

Ausgabe erscheint Anfang Oktober

Das sind die „BezirksRundschauMitarbeiter auf Zeit“

STEYR. Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen und sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass der Bezirk wirtschaftlich auf Kurs bleibt. Auch dieses Jahr widmet sich die BezirksRundschau in einer Sonderausgabe dem Thema Lehre.Die LehrlingsRundschau erscheint am 4. und 5. Oktober. Das Besondere daran: In der Ausgabe schlüpfen acht motivierte Lehrlinge in die Rolle von Redakteuren. Gemeinsam mit dem Redaktionsteam Steyr wird die Zeitung gestaltet. Spezielle Themen, die Lehrlinge in der Region bewegen, gehören unter anderem zu den Inhalten. Zur Freude der Redaktion werden die „Lehrlingsredakteure“ auch ihre eigenen Ideen zu Papier bringen und sich so als Schreiberlinge versuchen.Diese acht Lehrlinge dürfen in den Redaktionsbetrieb hineinschnuppern und auch selbst den Stift und die Kamera schwingen:Die 17-jährige Alina Platzer wird bei der Gärtnerei Angerer zur Floristin ausgebildet. Sophia Fleischmann ist 19 Jahre alt und ist im 2. Lehrjahr zur Tischlereitechnikerin bei Storebest. Armin Plank aus Steyr und Nadine Böhm aus Dietach befinden sich bei ZF in Steyr in der Ausbildung zum Zerspanungstechniker. Bianca Auer befindet sich derzeit am AMS in Steyr im 2. Lehrjahr zur Personaldienstleistungsassistentin. Patrick Ecker ist 18 Jahre alt und wird bei Mercedes Vazansky zum KFZ-Techniker ausgebildet. Der 17-jährige Elias Großauer befindet sich gerade mitten im 3. Lehrjahr zum Zerspanungstechniker bei Weber-Hydraulik. Alexandra Hehenberger wird im 3. Lehrjahr zur Bürokauffrau an der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land ausgebildet und ist 17 Jahre alt.