Lions Club feierten mit Jubiläumsspektakel

29.04.2017, 14:34 Uhr

Der Serviceclub Lions wird heuer 100 Jahre alt. Doch von Altersschwäche kann bei den Löwen keine Rede sein. Im Gegenteil, die rasche und unbürokratische Hilfe, die die Lions-Clubs im Raum Steyr zur Verfügung stellen, ist ein wichtiger Beitrag für gesellschaftlichen Zusammenhalt.Doch Lions steht auch für Lebensfreude. Und das zeigten insgesamt neun Clubs am letzten Aprilwochenende bei einem großen Fest. Auftakt war am Freitag, 28. April, bei der Eröffnung des Steyrer Schmankerlmarktes, für die passende Stimmung sorgten die „Johnny Rockers“. Das Trio ist in Steyr und Umgebung schon bestens bekannt und hat auch eine große Fangemeinde.Am Samstag, 29. April, ging das 100-Jahr-Lions-Fest in die nächste Runde. Zum Frühschoppen spielten die Dorfmusikanten aus Aschach auf, am Nachmittag gab es ein Kinderprogramm und die Band Calypso sorgte für gute Laune.Alle Einnahmen aus dem Jubiläumsspektakel gehen an den Möbelsozialmarkt, ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Lionsclubs in der Region Steyr.