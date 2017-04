STEYR. Wenn in der Sebekstraße in Münichholz zahlreiche Menschen ein Straßenfest feiern, dann ist es wieder soweit. Traditionell am Vorabend des 1.Mai (Sonntag 30.04.2017) wird von den Kinderfreunden und dem SPÖ Münichholz unter musikalischer Begleitung der Musikkapelle Sulzbach der Maibaum aufgestellt.



16.00 Uhr Straßenfest in der Sebekstraße

18.15 Uhr Maibaumaufstellen

20.30 Uhr Fackelzug



Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt