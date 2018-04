Mehrere Unfälle mit Radfahrern

22.04.2018, 19:14 Uhr

Mountainbiker ohne Helm

Biker erschrak und kam zu Sturz

Ein 39-jähriger aus Steyr lenkte am 22. April um 13.48 Uhr im Ortsgebiet Losenstein sein MTB von der Ennsbrücke kommend Richtung Ortszentrum Losenstein. Nach dem Gasthaus Eisentor betätigte er im Bereich der dortigen starken Linkskurve seine Vorderbremse und kam dadurch durch Sturz.Er gab an, dass er sich durch einen entgegenkommenden PKW geschreckt habe. Der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt einen offenen Nasenbeinbruch. Er wurde mit der Rettung in das LKH Steyr eingeliefert. An seinem MTB entstand kein Schaden.Bereits am vergangenen Mittwoch lenkte ein Mann aus Garsten um 16 Uhr sein MTB in St. Ulrich auf dem Voglhuberweg talwärts Richtung dem landwirtschaftlichen Anwesen Voglhuberweg 1. Ein Mann aus St. Ulrich war zur gleichen Zeit mit dem Bringen von Holz aus seinem Wald auf einen Lagerplatz beschäftigt. Dazu musste er mit seinem Traktor die Zufahrt zu seinem Bauernhof rechtswinkelig überqueren. Er sah aus einer Entfernung von ca 200 m den von links ankommenden Radfahrer und hielt seinen Traktor von einem Wiesenweg kommend, vor der Einmündung in den Voglhuberweg an. Da er vorner am Traktor einen Frontlader montiert hatte, ragte dieser bereits teilweise auf die Fahrbahn des Voglhuberweges.Der Biker erschrak durch den Traktor und leitete an seinem MTB eine Vollbremsung ein. Dadurch hob er nach vorne ab und schlug nach rund fünf Metern kurz vor dem Traktor auf dem Asphalt auf. Er erlitt dadurch mehrere Brüche. Zu einer Berührung zwischen Rad/Radfahrer und dem Traktor kam es nicht. Der Radler wurde ins LKH Steyr eingeliefert. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.