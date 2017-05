Miss Austria Akademie in der Therme Geinberg

09.05.2017, 14:09 Uhr

Das Programm ist straff, immerhin wird eine der 20 Finalistinnen am 6. Juli 2017 im Casino Baden zur neuen Miss Austria gekürt werden. Um für diese neue Aufgabe bestens gerüstet zu sein, absolvieren die Kandidatinnen in der Miss Austria Akademie unterschiedliche Workshops, Shootings und Trainings. Unter anderem stehen für viele die ersten professionellen Shootings am Programm (z.B. mit Star-Fotograf Manfred Baumann) und Aufgaben, die Ihnen teileweise noch ganz neu sind. (z.B. Catwalktraining mit Patricia Kaiser oder Schauspiel-Workshop mit Morteza Tavakoli und Barbara Kaudelka, Charity-Projektpräsentation uvm...)Die MAC freut sich besonders heuer bereits zum dritten Mal mit der Therme Geinberg als Partnerhotel der Miss Austria Akademie zusammenzuarbeiten. „Wir freuen uns auf die nächsten 6 Tage hier in der Therme Geinberg, für uns bietet die Therme das perfekte Umfeld und alle Möglichkeiten die Workshops für unsere Missen perfekt vorzubereiten.“ So MAC Geschäftsführerin Silvia Schachermayer.Ziel der Miss Austria Akademie ist es, den Kandidatinnen nicht nur einen kleinen Einblick in das Leben als Miss Austria zu geben sondern ihnen auch den letzten Feinschliff zu verpassen. Jeder Tag steht unter einem Schwerpunkt bei denen Experten und Coaches zur Verfügung stehen. U.a. mit dabei: Manfred und Nelly Baumann, Dragana Stankovic, Kimberly Budinsky, Dajana Dzinic, Katja Wagner, , Patricia Kaiser, Alfons Haider, Silvia Schneider, Jörg und Christoph Hippmann (Tanzwerk), Christian Sturmayr, Beautyexperte Dr. Georg Huemer, Coaching-Experte Mag. Schandl uvm.Für die Kandidatinnen gibt es wieder einen tollen Anreiz ihr Bestes zu geben - die Siegerin der Akademie qualifiziert sich automatisch für das Finale der besten 10 am 6. Juli im Casino Baden.Am Mittwoch, 10. Mai werden die 20 Teilnehmerinnen der Miss Austria Wahl um 10:00 Uhr in der Therme Geinberg, Thermenplatz 1, 4943 Geinberg erstmals gemeinsam am Catwalk der Presse präsentiert. Neben kurzen Einzelvorstellungen ziehen die Missen ihre offizielle Startnummer zur Miss Austria Wahl 2017. Moderatorin Silvia Schneider wird durch die Präsentation führen.Alle Fotos: MAC - honorarfrei