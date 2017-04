Miss Austria Wahl 2017 geht am 6. Juli im Casino Baden über die Bühne

28.04.2017, 12:00 Uhr

Vorab geht es für alle 20 Kandidatinnen in die Miss Austria AkademieMiss und Vizemiss jedes Bundeslandes ziehen am 8. Mai 2017 in die Miss Austria Akademie in der Therme Geinberg (OÖ) ein. Dort verbringen die 20 schönsten Frauen des Landes eine spannende Woche in einer perfekten Location.„Ausbildung, Förderung und die Arbeit mit den Missen stehen bei uns an erster Stelle. In der Miss Austria Akademie lernen wir die Kandidatinnen besser kennen und können ihnen wertvolle Tips und Workshops anbieten, die nicht nur für die spätere Siegerin interessant sind“, so MAC GF Silvia Schachermayer. Die Siegerinnen der Bundesländer werden von Experten und Coaches für die große Finalshow vorbereitet. Auch diverse Kampagnen werden in der Akademie schon geshootet.Therme Geinberg GF Manfred Kalcher und Marketingboss Wolfgang Niederhauser freuen sich, dass die schönsten Frauen Österreich dieses Jahr bereits zum dritten Mal zu Gast in der Therme Geinberg sind: „Wir freuen uns, dass wir den Damen in der Therme Geinberg von sportlichen Möglichkeiten über gesunde Ernährung alles bieten können. Und die Abschluss Fashion-Show am Samstag den 13. Mai 2017 wird sicherlich der „krönende“ Abschluss der Miss Austria Akademie.“Ziel der Miss Austria Akademie ist es, den Kandidatinnen nicht nur einen kleinen Einblick in das Leben als Miss Austria zu geben sondern ihnen auch den letzten Feinschliff zu verpassen. Alle Kandidatinnen sind schon Siegerinnen ihres Bundesland und top motiviert. Jeden Tag gibt es unterschiedliche Schwerpunkte (Fotoshooting – Styling/Auftreten – Catwalk/Präsentation – Soziales Engagement – Tanz/Etikette/Schauspiel – Sport/Fitness/Beauty) bei denen Experten und Coaches zur Verfügung stehen. U.a. mit dabei: Manfred und Nelly Baumann, Dragana Stankovic, Kimberly Budinsky, Dajana Dzinic, Patricia Kaiser, Alfons Haider, Silvia Schneider, Jörg & Christoph Hippmann (Tanzwerk Wels), Runtastic und John Harris Sportcoaches, Fotografen Heli Mayr, Michael Wittig, Daniel Schalhas, Teams von Sturmayr und Cambio Beautyacademy, Yvonne Rueff, Dr. Huemer, Mag Gabriel Schandl uvm... Für die Kandidatinnen gibt es wieder einen tollen Anreiz ihr Bestes zu geben - die Siegerin der Akademie qualifiziert sich automatisch für das Finale der besten 10 am 6. Juli 2017 im Casino Baden.

Miss Austria Gala im Casino Baden – Die ShowRestkarten zum Gala-Abend am 6. Juli 2017 im Casino Baden sind ab sofort erhältlich. Anfragen unter tickets@miss-austria.atFür Rückfragen und Akkreditierung für den Pressetag am 10. Mai 2017 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!Silvia SchachermayerGF Miss Austria Corporationschachermayer@miss-austria.at0664 – 45 666 11Tanja DuhovichPresse Miss Austria Corporationoffice@miss-austria.at0664 - 8133968