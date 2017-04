Moto-Store eröffnet in Steyr

26.04.2017, 00:01 Uhr

Am Samstag, 6. Mai, öffnet der Moto-Store seine Pforten und heißt alle herzlich willkommen.

STEYR. Die eigene Leidenschaft für den Motorradsport war für Florian Justl ausschlaggebend, selbst in den Handel einzusteigen. Vor sechs Jahren startete der 28-Jährige neben dem Wirtschaftsstudium einen Online-Shop mit Auspuffanlagen vom Weltmarktführer Akrapovič. Nach dem Studienabschluss erweitert Justl sein Unternehmen und eröffnet in der Werndl-Straße den Moto-Store Steyr. Das Konzept ist modern und erfrischend, das Sortiment vielfältig. Die Qualität der Produkte und die Beratung stehen an oberster Stelle. Mit Helmen, Bekleidung, Handschuhen und Stiefeln finden Motorradfans alles für die volle Ausstattung. Der Fokus liegt auf renommierten und hochwertigen Marken: Alpinestars, Shoei, Rev’it!, GoPro und Bell. Sie sind alle langjährige Ausstatter der besten Rennfahrer in der MotoGP™. Natürlich sind auch die Auspuffanlagen von Akrapovič im Store erhältlich, ihnen ist sogar ein eigener Showroom gewidmet. Nicht nur sportliche Biker, sondern auch Tourenfahrer und Roller-Liebhaber kommen auf ihre Kosten: Alltagstaugliche Jacken, Jeans und Schuhe, die für coole Optik und Sicherheit sorgen, runden das Angebot ab und eignen sich ideal für die Fahrt in die Stadt oder die Arbeit. Am Samstag, 6. Mai, eröffnet der Moto-Store und heißt ab 9 Uhr alle willkommen. Zum Start gibt es Eröffnungsangebote und einen Willkommensgutschein für jeden Besucher. Außerdem zahlt es sich aus, am Gewinnspiel teilzunehmen. Als Preis wartet der brandneue Vollvisierhelm Ryd von Shoei im Wert von 399 Euro.Moto-StoreLeopold-Werndl-Straße 464400 SteyrÖffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 13 Uhr