Motorradlenkerin bei Unfall schwer verletzt

18.07.2017, 07:29 Uhr

Schwere Verletzungen erlitt am Montag, 17. Juli, eine 50-jährige Motorradfahrerin.

GAFLENZ. Die Frau fuhr gegen 14:45 Uhr mit ihrem Motorrad im Gemeindegebiet von Gaflenz auf der B 121 Richtung Waidhofen an der Ybbs. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Motorrad aus unbekannten Gründen zu weit nach rechts, touchierte mit der Leitschiene und stürzte. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Die Erstversorgung der Lenkerin führte die Rettung Weyer durch. Anschließend flog die Crew des Rettungshelikopters C10 die Verunfallte in das LKH Steyr. Die B121 war im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.