Mutter findet Nadel in Überraschungsei

29.04.2017, 17:31 Uhr

Die Frau entdeckte die Nadel nur, weil sie das Schoko-Ei teilen wollte.

BEZIRK BRAUNAU. Die Süßigkeit hatte die Frau in einem Geschäft in Burghausen gekauft. Den Vorfall teilte die Mutter am 27. April auf Facebook, um andere Eltern zu warnen.Noch ist unklar, wie die Nadel in das Schoko-Ei gekommen ist. Der Hersteller Ferrero betonte gegenüber der Faktencheck-Seite „Mimikama “, es sei "nahezu ausgeschlossen, dass in unserer Produktion eine Nadel in ein Überraschungsei gelangt." Es werden, laut Ferrero, in der Produktion unter anderem Metalldetektoren eingesetzt.Die Mutter vermutet auf ihren FB-Post, dass die Nadel im Geschäft reingesteckt wurde.Die Polizei wurde von ihr eingeschaltet und ermittelt.