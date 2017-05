NMS Sierning fährt zum Landesbewerb

04.05.2017, 09:43 Uhr

Ende April veranstaltete das Jugendrotkreuz wieder den Bezirksbewerb in Erste Hilfe.

SIERNING. Die Bewerbsgruppen der Neuen Mittelschule Sierning haben beim Erste Hilfe Bezirksbewerb die ersten beiden Plätze belegt. „Mit 997 von 1000 möglichen Punkten für die Gruppe 1 können wir mehr als zufrieden sein“, so Betreuer Paul Schlader. Und er ergänzt: „Dicht auf den Fersen die Gruppe 2 mit 970 Punkten, das ist wirklich sensationell“.Strahlende Gesichter bei der Siegerehrung bestätigten wieder einmal, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen dabei sind. Bürgermeister Manfred Kalchmair wünschte im Rahmen eines kleinen Empfangs an der Schule alles Gute für die Teilnahme am Landesbewerb.