Offenes singen: Männer gesucht

26.04.2017, 00:30 Uhr

Vor zwei Jahren startete der Club Soroptimist Steyr das Offene Singen

www.steyr.soroptimist.at

STEYR. Unterstützt von der Landesmusikschule Steyr fanden bereits 15 Abende statt, zu denen sich durchschnittlich immer 30 Personen zusammenfinden, die eines gemeinsam haben: sie singen gerne und das tut ihnen gut. Die besonders guten Stimmen nehmen die nicht so geübten in die schwungvollen Melodien mit und es entstehen immer wunderbare Klänge. Das Konzept ist einfach: Singen tut der Seele gut und auch dem Körper, daher ist jede und jeder herzlich willkommen. Verschiedene Chorleiter und Chorleiterinnen, alle Vollprofis mit charmanten Einsatz, gestalten die verschiedensten Abende. So wird vom Volkslied, Schlager, Musical, afrikanischen Liedern und Pop alles gesungen.Jeder Abend ist in sich abgeschlossen. Es gibt keinen Druck oder Verpflichtung. Karin Proyer und Alice Pfanzelt organisieren die Abende verlässlich, Maria Furtner sorgt immer für kleine Köstlichkeiten in den Pausen.Das nächste offene Singen findet am 2. Mai, um 19 Uhr in der Landesmusikschule Steyr statt. Matthias Binder wird dabei den Chor leiten. Tenöre und Bässe, also Männer, sind herzlich willkommen! Der Soroptimist Club Steyr unterstützt das Offene Singen mit Engagement und finanziellen Mitteln, einfach als ein Beitrag zu einer positiven Stimmung, die in einen herausfordernden Alltag etwas Leichtigkeit bringt. Infos: