Paragleiter tödlich verunglückt

07.05.2017, 08:31 Uhr

Am Gipfel des Burgspitz kam es am 6. Mai 2017 zu einem tödlichen Paragleiterabsturz.

Gleitschirmpilot verlor offensichtlich die Kontrolle

STEYR (red). Für den jungen Piloten kam jede Hilfe zu spät. Der Steyrer startete gegen 14.45 Uhr am Gipfel des Burgspitz (1.429 Meter) zu einem Paragleiterflug. Sein Bruder und dessen Freundin begleiteten den Flugpiloten zum Startplatz.Laut Angaben des Bruders kam es unmittelbar nach dem Start in Schwierigkeiten. Der Gleitschirmpilot machte eine starke Rechtskurve und er hatte offensichtlich seinen Schirm nicht mehr unter Kontrolle. Er flog direkt in den steilen Gipfelhang des Burgspitz.

Steyrer verstarb noch an der Unfallstelle

Der Bruder und dessen Freundin setzten sofort einen Rettungsnotruf ab, stiegen zum Verunglückten ab und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde jedoch so schwer verletzt, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb.