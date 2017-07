Reichramings Forstmuseum wird renoviert

19.07.2017, 00:30 Uhr

Neuer Vorstand will das in die Jahre gekommene Forstmuseum in Reichraming modernisieren.

Neuer Vorstand – neue Pläne

REICHRAMING. Ende der achtziger Jahre haben engagierte Menschen in unzähligen Stunden die alte Wällerhütte, die viele Jahre als Unterkunft für die „Holzknechte“ diente, abgetragen und oberhalb von Reichraming wieder aufgestellt. Es entstand daraus das heutige Forstmuseum Reichraming und auch ein Verein wurde gegründet. Vor einigen Monaten kam es zu einem Vorstandswechsel.Der neue Vorstand besteht aus Obmann Hermann Staudinger jun., Schriftführerin Elfriede Staudinger-Becher und Kassiererin Brigitte Bendig. Ziel des neuen Vorstandes ist es, das nun in die Jahre gekommene Forst- oder auch „Holzknechtmuseum“ zu renovieren, zu modernisieren und zu erweitern. So soll das Leben und die Arbeit der Holzknechte vielen interessierten Menschen zugänglich gemacht werden. Verschiedene Veranstaltungen, Workshops und Seminare werden in Zukunft diesen wunderbaren Platz oberhalb von Reichraming – erreichbar mit Auto oder auf dem romantischen „Museumswegerl“ – wieder beleben. Zur Zeit kann das Forstmuseum Reichraming nach telefonischer Vereinbarung in einem Rundgang selbstständig besichtigt werden. Auch eine Führung mit anschließenden „Holzknechtnocken“ ist nach Vereinbarung tel. unter 0676/7241800 von Montag bis Donnerstag, jeweils zwischen 14 und 18 Uhr, möglich.