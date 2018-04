ROHR. Gebetspaten begleiten Erstkommunionskinder durch die Vorbereitungszeit.

21.04.2018, 20:50 Uhr

"Die Kinder wissen: mein Gebetspate denkt oft an mich und betet für mich! So entsteht eine besondere Verbundenheit. Die Kinder fühlen sich von den guten Gedanken des Gebetspaten getragen. Diese Zusage stärkt das Kind, es weiß: „Ich bin nicht allein, ich werde begleitet und geliebt. Wie bei anderen Sakramenten (Taufe, Firmung) wird dadurch auch in der Erstkommunion-Vorbereitung dieses „Begleitet werden“ besonders erlebbar."