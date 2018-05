ROHR. Zahlreiche Besucher beim Maibaumaufstellen am Ortsplatz

01.05.2018, 15:50 Uhr

Einen gemütlichen ausklang fand das Maibaumaufstellen bei Bratwürstel und Getränken im Feuerwehrdepot.Laut http://www.wald-in-oesterreich.at beruht die Symbolik des Maibaums im heidnischen Brauchtum. Im 17. Jahrhundert, der Zeit der Hexenverfolgung, wurde er in der Walpurgisnacht vom 30. April zum 1. Mai aufgestellt, um böse Geister zu vertreiben. Dabei war es wichtig, dass der Stamm des Baumes ordentlich abgeschält wurde, damit die „Hexen sich nicht unter der Rinde festsetzen“ konnten.

Außerdem ist er Sinnbild für alles Werden und Fruchttragen, ein Lebens- und Fruchtbarkeitssymbol. Erste Belege dafür findet man laut www.brauchtumskalender.ooe-volkskultur.at im Jahr 1230, wo es die Aufgabe der weltlichen oberen Bürgerschicht war, einen Baum aufzustellen und zu schmücken. Erst später übernahmen Burschengruppen diesen Brauch.Auch heute noch gibt es zahlreiche Bräuche rund um den Maibaum. Die Bräuche rund ums Maibaum stehlen sind fast in jeder Gemeinde anders. Wann ein Maibaum wo gestohlen werden darf und welche Regeln im jeweiligen Ort gelten, hat die Landjugend Oberösterreich in einer digitalen Maibaumlandkarte zusammengefasst und im Digitalen Oberösterreichischen Raum-Informations-System (DORIS) veröffentlicht. Unter http://ooelandjugend.at/programm/kultur-brauchtum/... können die Bräuche in den einzelnen Gemeinden abgerufen werden.In Bad Hall zum Beispiel, darf nur stehlen, wer selbst einen Maibaum aufgestellt hat. Gestohlen werden darf der geschmückte aber auch nur der geschälte Baum und zwar vom 29. April 0 Uhr bis 30. April 24 UhrDer liegende Baum darf bis zum Aufstellen gestohlen werden.Die Maibaumlandkarte soll vor allem dazu dienen, Streitigkeiten so gut wie möglich auszuschließen.