Schülerinnen und Schüler der HLW Steyr vertreten Österreich im EU-Parlament

25.04.2018, 07:52 Uhr

Im Rahmen des Euroscola-Wettbewerbes ist ein Projekt der HLW-Steyr (Ausbildungszweig Design und Produktinnovation/4AHL) ausgezeichnet worden. In Folge wurde die Klasse eingeladen, nach Straßburg zu reisen und für einen Tag Österreich im EU-Parlament zu vertreten. 

Es war spannend, die Möglichkeit zu nutzen, mit Jugendlichen aus 22 weiteren europäischen Nationen, in Arbeitsgruppen, über verschiedene Themenstellungen zu Europa zu diskutieren. Daraus wurden Anträge erstellt, anschließend im Plenarsaal vorgestellt und zur Abstimmung gebracht. Genauso arbeiten die Institutionen der EU. Die Schüler/innen der HLW lernten daher hautnah an diesem Tag Aufgaben und Abläufe der EU kennen.Straßburg lernten wir vor allem durch eine Panorama-Bootsfahrt und die Besichtigung des Straßburger Münsters kennen.

Im Zuge der Reise besuchten die Schüler-innen auch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, an dem uns Frau Dr. Maria Berger, die österreichische Richterin am Gerichtshof, die Aufgaben dieser Einrichtung erklärte. Weiters besichtigten wir Metz und ein Schiffshebewerk in Saint-Louis.Somit war das Geschenk für eine gelungene Projektarbeit auch eine gelungene Exkursion, die Schüler-innen der HLW-Steyr neben vielen Eindrücken und Erlebnissen in Frankreich und Luxemburg auch tiefe Einblicke in die europäischen Institutionen gewährte.