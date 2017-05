Shootingtag der Miss Austria Akademie in der Therme Geinberg

09.05.2017, 15:52 Uhr

Perfekt gestlyt ging es dann in eine der Geinberg5 Villen. Als erstes stand das Dessous-Shooting mit Star-Fotograf Manfred Baumann am Programm, der die Missen sexy in Szene setzte. „Das Shooting der Miss Austria Finalistinnen ist mittlerweile ein Fixpunkt im Jahr und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, tolle Talente kennenzulernen“ so Star-Fotograf Manfred BaumannAnschließend stehen sie am Nachmittag vor der Linse von Gerry Frank, der für die diesjährigen offiziellen Pressefotos der Finalistinnen zuständig ist. Aber damit nicht genug: Weiters warten heute und morgen noch weitere Fotografen auf unsere 20 Miss Austria Kandidatinnen und bitten die Finalistinnen abwechselnd zu unterschiedlichen Themen vor die Linse. Fotograf Heli Mayr, Fotograf Michael Wittig mit einem Fashionshooting für Deichmann und Vögele, Daniel Schalhas mit einem Auftragsshooting für Spitz Frizzante und Fotografin Sabine Kneidinger mit einem Thermenshooting für die Therme Geinberg.Um auf den Fotos eine gute Figur zu machen wurde bereits gestern gesorgt: Denn gleich im Anschluss an den Social-Media Workshop mit Medienprofi Philipp Ploner, bei dem der richtige Umgang mit den sozialen Netzwerken besprochen wurde, trafen die Miss-Austria Anwärterinnen zum ersten Mal auf die Siegerinnen des Vorjahres: Miss Austria Dragana Stankovic, Miss Earth Austria Kimberly Budinsky und Miss Universe Austria Dajana Dzinic und bekamen gleich am Anfang der Woche wertvolle Tipps.Das Programm bleibt auch die nächsten Tage straff, immerhin wird eine der 20 Finalistinnen am 6. Juli 2017 im Casino Baden zur neuen Miss Austria gekürt werden. Um für diese neue Aufgabe bestens gerüstet zu sein, absolvieren die Kandidatinnen in der Miss Austria Akademie unterschiedliche Workshops, Shootings und Trainings. Normalerweise ziehen immer Miss und Vize-Miss jedes Bundeslandes und 2 Online-Missen in die Miss Austria Akademie ein – heuer gibt es zwei Ausnahmen: Miss Kärnten 2017 Jasmin Wedenig ist mit ihren 17 Jahren zu jung und deshalb rutschte Platz 3 Elisabeth Rauter nach. Und für Vize Miss OÖ Eva-Maria Schatz, die aus persönlich Gründen leider absagen musste, rutschte nun die 4. Platzierte Angelika Doss aus Linz nach. Anbei dürfen wir Ihnen nun auch die aktualisierte Finalistinnen-Liste übermitteln.Ziel der Miss Austria Akademie ist es, den Kandidatinnen nicht nur einen kleinen Einblick in das Leben als Miss Austria zu geben sondern ihnen auch den letzten Feinschliff zu verpassen. Jeder Tag steht unter einem Schwerpunkt bei denen Experten und Coaches zur Verfügung stehen. Für die Kandidatinnen gibt es wieder einen tollen Anreiz ihr Bestes zu geben - die Siegerin der Akademie qualifiziert sich automatisch für das Finale der besten 10 am 6. Juli 2017 im Casino Baden.

Morgen Mittwoch, 10. Mai werden die 20 Teilnehmerinnen der Miss Austria Wahl um 10:30 Uhr in der Therme Geinberg, Thermenplatz 1, 4943 Geinberg erstmals gemeinsam am Catwalk der Presse präsentiert. Austria Wahl 2017 und stehen für Fotos und Interviews zur Verfügung. Neben kurzen Einzelvorstellungen ziehen die Missen ihre offizielle Startnummer zur Miss Austria Wahl 2017. Moderatorin Silvia Schneider wird durch die Präsentation führen.