Sicherheitsvortrag der FPÖ Steyr fand großen Anklang

03.10.2017, 11:45 Uhr

Die Altersstruktur der Polizei in Steyr ist ebenfalls ein wichtiger Punkt: 70 % der Polizisten sind älter als 50 Jahre. Die Polizeiausbildung dauert in der Regel ca. zwei Jahre. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen (Integration etc.) und dem erhöhten notwendigen Fachwissen (z.B. Cyberkriminalität) wird der Anspruch an die Polizei, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, immer größer. „Der Freiheitlichen Fraktion ist die Sicherheit der Bevölkerung in Steyr sehr wichtig. Wir wollen keine ‚Angstmache‘ betreiben sondern dieBevölkerung sensibilisieren. Deshalb werde ich auch in Zukunft weitere Initiativen im Bereich Sicherheit in Steyr setzen“ schließt Kattnigg.