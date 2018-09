Sierning: Pkw-Lenker prallte gegen Bäume

08.09.2018, 09:01 Uhr

Gegen 1:10 Uhr fuhr ein 23-jähriger aus Steyr – am 8. September 2018 – mit seinem Pkw in Sierning auf der B140 Richtung Grünburg. Am Beifahrersitz saß ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land.

SIERNING (red). Laut seinen Angaben lenkte der 23-Jährige seinen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit, wobei er in einer Rechtskurve bremste, ins Schleudern geriet und rechts von der Fahrbahn abkam.Der Pkw prallte gegen zwei Bäume und zwei Verkehrszeichen. Beide Personen konnten sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Der Lenker blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Sein Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt, vom Notarzt und dem Roten Kreuz Sierning erstversorgt und ins Krankenhaus Steyr gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.