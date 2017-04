SKF Austria AG: Projekt für Schüler/innen „Von den Besten lernen“

22.04.2017, 18:06 Uhr

Im Rahmen des Projektes „SKF goes HLW & HLW goes SKF“ wurden die Schülerinnen der HLW STEYR 3CHL von SKF Austria AG zum Gegenbesuch eingeladen.

Lernten die Lehrlinge von SKF bereits am 8. März 2017 die Lebens- und Arbeitswelt der Schülerinnen unter dem Mottokennen, so erkundeten am 30. März 2017 diederen Welt.Zusätzlich zur Betriebsführung gab DI Werner Freilinger Einblicke in den Bewerbungsprozess, wobei die Schülerinnen die Gelegenheit bekamen, ein Bewerbungsgespräch zu trainieren.Mit dem Besuch des Lehrlingsausbildungszentrums MAN schloss sich der Kreis des gegenseitigen Kennenlernens zweier unterschiedlicher Lernwelten.