Sturmtief Fabienne: 5 Einsätze für die Feuerwehr Steyr

24.09.2018, 18:31 Uhr

Um 22:10 Uhr erfolgte die erste Alarmierung zu einem Sturmeinsatz für den Technischen Zug der Feuerwehr Steyr.

In der Stelzhammerstraße Höhe Haus 14 hat der Sturm 2 Große Äste einer Eiche heruntergerissen.Diese kamen quer über die Fahrbahn zum Liegen.Mittels Motorkettensäge wurden die zwei Äste in handzahmere Stücke geschnitten und von der Fahrbahn verbracht.Nach Reinigung der Fahrbahn konnte der Technische Zug wieder einrücken.Beim Einrücken nach dem ersten Einsatz ins Feuerwehrhaus wurde der Löschzug 4 (Christkindl) nach Unterhimmel alarmiert.Eine Esche viel aufgrund des starken Windes um und blieb mit der Baumkrone in einer Astgabel am gegenüberliegenden Baum hängen.Dabei drückte der Stamm der Esche stark auf eine Stromleitung.Gerade im Feuerwehrhaus des Technischen Zuges eingerückt wurden wir zur Unterstützung des Löschzuges 4 nach Unterhimmel beordert.Mittels SRF (Schweres Rüstfahrzeug) Heckkran wurde der Baum gesichert.Das inzwischen eingetroffene Hubrettungsgerät wurde an der anderen Seite des Baumes in Stellung gebracht.Vom Rettungskorb aus wurde der Umgefallene Baum freigeschnitten.Der restliche Baumstamm wurde dann mittels Heckkran des schweren Rüstfahrzeuges umgelegt.Anschließend konnte der Technische Zug wieder einrücken.Um 01:09 Uhr des 24.09.2018 wurde der Löschzug 1 (Innere Stadt) der Feuerwehr Steyr zu einem umgestürzten Baum in die Blumauergasse alarmiert.Eine ebenfalls kleine Äsche stürzte aufgrund des Windes um und lag quer über die Fahrbahn.Mittels Motorkettensäge wurde die Fahrbahn wieder frei gemacht.Der Löschzug 1 konnte nach einer halben Stunde wieder einrücken.Kegelpriel: Sturmschaden und Gründberg: Abgebrochener Ast auf der Sierningerstraße.

Fotos: FF Steyr