Sturmwarnung für ganz Oberösterreich

23.09.2018, 09:36 Uhr

Am Montag seien daher unter anderem Probleme auf Straßen und Bahnverbindungen nicht ausgeschlossen.Laut der Landeswarnzentrale des Landes-Feuerwehrkommandos zeigen die Wahrscheinlichkeitsprognosen durchaus auch die Möglichkeit von Windgeschwindigkeiten größer 100 km/h. Die Höchstwerte sind vor allem in den Morgenstunden des Montages zu erwarten.

• Kinder zu sich rufen und beaufsichtigen• Gegenstände im Außenbereich sichern• Fahrzeuge, wenn möglich, in geschützte Bereiche bringen• Schützende Räumlichkeiten aufsuchen - und unbedingt dortbleiben• Fenster und Türen schließen, Rollläden, Markisen etc. einholen• Unterwegs: Abstand zu Gebäuden, Bäumen etc. halten• Im Auto: Vorsicht beim Überholen und an exponierten Stellen• Verhaltensmaßnahmen der Behörden (Radio oderZivilschutz-SMS) beachten