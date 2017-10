Tag der Altenarbeit: Spannender Einblick in die „Heimarbeit der anderen Art“ für 234 Schüler

09.10.2017, 13:28 Uhr

Am Steyrer Tag der Altenarbeit am 6. Oktober nahmen Schüler und Lehrer des BRG Steyr Michaelerplatz, der Schule für Sozialbetreuungsberufe Steyr, der Fachschule Kleinraming und des BFI teil. Mit 130 Schülern und 5 Lehrer stellte das BRG Steyr das größte Kontingent. Geboten wurde den Schülern ein Einblick in die abwechslungsreiche Arbeit der APS Steyr. Da die Schüler mit Bussen der Stadtbetriebe Steyr zwischen den einzelnen Steyrer Heimen transportiert wurden, konnten sie alle drei Heime mit ihren „Stationen“ kennenlernen:Alten- und Pflegeheim Ennsleite (APE): Seniorenanimation bis zum „Abwinken“Alten- und Pflegeheim Münichholz (APM): Küchenführung, Diabetes/Diätologie, Backen mit Bewohner/innenAlten- und Pflegeheim Tabor (APT): Aromapflege/Sterbekultur, Schmerzmanagement, Lagerungstechniken/hilfenDer Tag der Altenarbeit wird oberösterreichweit vom Sozialressort des Landes, den Heimträgern und der ARGE Alten- und Pflegeheime veranstaltet. Dabei werden vor allem in den Heimen und Ausbildungsstätten die Türen für Interessierte geöffnet und die vielfältigen Aktivitäten und Projekte präsentiert.