Umbau des Bahnhofes Losenstein abgeschlossen

03.05.2018, 19:51 Uhr

ÖBB-Kunden profitieren von barrierefreiem Zugang zur Bahn, wettergeschützter Wartekoje sowie neuem Info-System. 12,1 Millionen Euro wurden für Modernisierung investiert.

Umfangreiche Modernisierungen

Arbeiten auf der Ennstalstrecke gehen weiter

Erhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke

Verständnis für Lärmentwicklung

LOSENSTEIN. Die ÖBB setzen ihre Bahnhofsoffensive auf der Ennstalstrecke fort: Nach einem Jahr Bauzeit wurde diese Woche der Bahnhof Losenstein fertiggestellt. 12,1 Millionen € wurden unter anderem in einen neuen, barrierefreien Mittelbahnsteig sowie eine Wartekoje investiert. Die Arbeiten werden von der ÖBB-Infrastruktur AG durchgeführt. Andreas Niedermair, Leiter SAE Region Nord der ÖBB-Infrastruktur AG machte gestern gemeinsam mit dem Losensteiner Bürgermeister Leopold Arthofer eine Begehung des neuen Bahnhofs. Niedermair: „Mit dieser Investition setzen die ÖBB ein weiteres Zeichen bei der Bahninfrastruktur auf der Ennstalstrecke. Vor allem Einpendler in den Großraum Linz-Wels-Steyr profitieren von dieser Modernisierung.“ Leopold Arthofer, Bürgermeister von Losenstein: „Der Umbau des Bahnhofs ist eine Bereicherung für die Gemeinde und die gesamte Region. Durch die Investition in die Infrastruktur wird der ländliche Raum und das Image des öffentlichen Verkehrs gestärkt.“Der barrierefreie Bahnsteig wurde mit modernen Lautsprechern und Monitoren sowie einem taktilen Leitsystem ausgestattet. Im Zugangsbereich wurde eine Wartekoje gebaut. Dort befindet sich auch die Bushaltestelle. Bahnkunden profitieren von einem barrierefreien Zustieg in die Bahn, wettergeschützten Wartebereichen und Informationen zu ihren Zugzeiten in Echtzeit. Gleichzeitig erfolgten auch umfangreiche Arbeiten an den Gleisanlagen und Oberleitungen. Es wurde weiters ein neues Technikgebäude zur Steuerung der Signale und Weichen errichtet sowie eine Adaptierung der Telekom- und Energieanlagen durchgeführt, damit die Steuerung der Strecke künftig von Linz aus erfolgen kann.Die Bahnhofsoffensive auf der Ennstalstrecke zwischen Garsten und Kleinreifling wird 2018 fortgesetzt. So war bereits im April der Baustart für die Modernisierung des Bahnhofs Ternberg. Auch hier erfahren die Kundenbereiche eine Aufwertung durch einen neuen Mittelbahnsteig, eine Wartekoje und technische Ausstattung wie Monitore und Lautsprecher. Parallel erfolgt ein Umbau der Gleisanlagen, eine Erneuerung der Oberleitung und die Errichtung eines Technikgebäudes. Die ÖBB-Infrastruktur AG investiert dafür 11,6 Millionen €. Ab der zweiten Jahreshälfte wird auch am Bahnhof Lahrndorf ein Technikgebäude für die Sicherungsanlage errichtet. Die Investitionen dafür belaufen sich auf 4,2 Millionen €.Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten auf einzelnen Abschnitten der Bahnstrecke zwischen St. Valentin und Selzthal werden 2018 auch im Streckenabschnitt St. Valentin - Garsten sowie im Bahnhof Dorf an der Enns durchgeführt. Es werden Weichen getauscht und ein Tunnel und eine Brücke saniert. Zwischen Hieflau und Selzthal ebenso wie im Abschnitt Kleinreifling – Hieflau werden unter anderem Arbeiten am Gleiskörper durchgeführt.Für die Arbeiten sind abschnittweise Gleissperren nötig:· Mo. 6. – Mo. 13.8.2018 St. Valentin – Garsten· Di. 28.8. – Do. 6.9.2018 Hieflau – Selzthal· Mo. 10. – Di. 25.9.2018 Kleinreifling – Hieflau· Mo. 10.9. – Di. 2.10.2018 Garsten – KleinreiflingFür die Arbeiten kommen Großbaumaschinen zum Einsatz. Es kann zu erhöhter Staub- und Lärmentwicklung kommen. Die Arbeiten finden vorrangig tagsüber und bei laufendem Zugverkehr statt. Vereinzelt können Nachtarbeiten nötig sein, um die Arbeiten rasch und effizient im Sinne der Bahnreisenden durchzuführen.Die ÖBB-Infrastruktur AG plant, baut und betreibt die Bahninfrastruktur in Österreich. In Oberösterreich sind das 862 Schienenkilometer – das sind rund 18 Prozent des Gesamtnetzes. Bei der Dichte des Schienennetzes liegt Oberösterreich bundesweit auf Platz 2 nach Niederösterreich. Insgesamt gibt es in Oberösterreich 223 Bahnhöfe und Haltestellen.