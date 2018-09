Wirtschaft trifft Kunst: die 5 BK der HAK Steyr und der malende "Fuchs Clan"…

24.09.2018, 07:33 Uhr

Spontan nutzte die 5 BK daher gerne die Gelegenheit, zwei prominente Maler aus dem berühmten "Fuchs-Clan" kennenzulernen: Michael Fuchs und Daniel Friedemann - Fuchs, zwei Söhne des inzwischen leider verstorbenen, berühmten Künstlers Prof. Ernst Fuchs.

Die beiden Brüder erklärten sich sogar bereit, die Schüler/innen persönlich durch die aktuelle Ausstellung in der Schlossgalerie Steyr zu führen. Fünf Generationen aus dem malenden Fuchs-Clan zeigen dort gerade gemeinsam eine Auswahl von Werken, die über mehrere Jahrzehnte geschaffen worden sind: eine Ausstellung, die einzigartig in Österreich ist!Michael und Daniel Friedemann - Fuchs sind nicht nur begnadete Maler sondern auch höchst interessante Gesprächspartner, die es verstehen, ihr Wissen humorvoll und amüsant weiterzugeben. Diese sehr persönlich gehaltene Führung der beiden durch die Schlossgalerie und damit durch die Werke und auch das Leben des "malenden Fuchs Clans" zählt für mich zu den Sternstunden meiner Begegnung mit Künstlern und auch den Schüler/innen wird sie - hoffentlich - ewig in Erinnerung bleiben.Zu sehen sind u.a. Werke von Prof. Ernst Fuchs und dessen Mutter Leopoldine, von Michael Fuchs und dessen Gattin Cornelia Hagen-Fuchs, aber auch von deren Kindern Leni und Clemens-Maria, von Daniel Friedemann Fuchs etc. Der jüngste Künstler, dessen Bild zum Thema "Ice Age" gezeigt wird, ist übrigens bereits ein Urenkel von Prof. Ernst Fuchs und erst sieben Jahre alt: David Fuchs junior…Die Ausstellung ist jedenfalls mehr als sehens- und erlebenswert und zwar noch bis einschließlich 4. November; immer dienstags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.Prof. MMag. Michaela Frech