Zu schnell unterwegs: Unfall

09.09.2018, 19:16 Uhr

Der Mann war mit überhöhter Geschwindikeit unterwegs. In einer Rechtskurve bremste er, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte danach gegen zwei Bäume und zwei Verkehrszeichen und kam auf der anderen Fahrbahnseite zum Stillstand.Beide Personen konnten sich eigenständig aus dem PKW befreien. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Alkotest verlief negativ.Sein Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt, vom Notarzt und dem Roten Kreuz Sierning erstversorgt und in weiterer Folge in das Krankenhaus Steyr gebracht. Die Feuerwehr Pichlern reinigte die Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden.