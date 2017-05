Zwei der 50 Formula Unas 2017 kommen aus Steyr

04.05.2017, 12:25 Uhr

Das Voting ist abgeschlossen, die Jury hat entschieden – die Formula Unas 2017 stehen fest! Mit dabei sind Teresa Hofer und Marlene Stolz aus Steyr.

STEYR/SPIELBERG. Der "Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017" – von 7. bis 9. Juli in Spielberg – suchte 50 charismatische Persönlichkeiten, die als Formula Unas an den Start gehen. 1000 Bewerberinnen gab's insgesamt, 100 davon wurden von der Jury für das Online-Voting ausgesucht, nur 50 davon wurden tatsächlich genommen. Jetzt stehen die Formula Unas 2017 fest: Marlene Stolz und Teresa Hofer aus Steyr haben sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen können. Sie treten dabei in die Fußstapfen der ehemaligen Formula Una Carolina Pfeil aus Steyr Auf die Steyrerinnen wartet von 7. bis 9. Juli 2017 ein cooles Wochenende voller Spannung, einzigartiger Erfahrungen und Einblicke hinter die Kulissen des „Formula 1 Großer Preis von Österreich“. Die Formula Unas werden als Grid Girls unter anderem die Fahnen und Startnummern der Teams hochhalten, in der Startaufstellung eine gute Figur machen und bei der Siegerehrung assistieren.An einem unvergesslichen Wochenende treffen die Formula Unas die Stars der Formel 1 hautnah und tragen wertvolles regionales Brauchtum in alle Welt hinaus! Aus allen neun Bundesländern und aus Deutschland stammen die Grid Girls, die das Paddock im Dirndl erobern werden – hier geht's zu allen 50 Formula Unas 2017 Das „Motorsport-Festival zum Anfassen“ bleibt seinem Namen bei der vierten Auflage auf dem Red Bull Ring treu und garantiert auch 2017 Rennsport hautnah. Neben Autogrammstunden mit den Fahrern und Teamchefs – unter anderem auf dem Red Carpet vor dem Welcome Center –, der Legends Parade, einem Public Pitlane Walk, Air- und Stuntshows wird es auch wieder Konzerte geben. Kinder bis 14 Jahre kommen in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Eintrittskarte kostenlos an die Rennstrecke. Alle Infos und Tickets auf www.projekt-spielberg.com