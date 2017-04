Restaurants und Lokale in Steyr: Unsere Geheimtipps

26.04.2017, 00:00 Uhr

Sechs Restaurants und Gasthäuser, in denen Sie einen Blick in die Speisekarte riskieren sollten.

Die Testergebnisse spiegeln die subjektive Beurteilung der Tester wider. Kein Anspruch auf Vollständigkeit

BEZIRK. Sie möchten gut essen gehen, wissen aber nicht, wohin? Und es soll ja auch nicht immer dasselbe sein. Etwas Ausgefallenes muss her, oder etwas, das man noch nicht kennt. Die BezirksRundschau hat sechs verschiedene Restaurants und Gasthäuser in der Region unter die Lupe genommen und zusammengefasst, welche Kriterien diese Lokalitäten zu den kulinarischen BezirksRundschau-Geheimtipps in der Region machen. Fischliebhaber kommen bei Rudolf Damhofer in Reichraming voll auf Ihre Kosten: Das traditionelle Gasthaus ist vor allem für seine Knoblauch-Forellen bekannt. Wer vor dem Essen noch ein bisschen sporteln möchte, der könnte eine Wanderung auf die Hohe Dirn machen und anschließend bei Hüttenwirt Martin Feiglstorfer einkehren. Wer auf der Suche nach einem schönen Gastgarten sucht, der ist beim Landgasthaus Halusa oder in der Orangerie in Steyr richtig. Mittwochs sollte man im Gasthaus Hanusch einen Tisch reservieren und sich die leckeren Knödel, für die das Traditionsgasthaus bekannt ist, schmecken lassen. Traditionelle „Wirtshausgastronomie“ und leckere österreichische Küche kann man auch im Gasthaus Schupf'n in Rohr genießen.ReichramingMittwoch und Donnerstag Ruhetag; Warme Küche von 11 - 13.30 Uhr von 17 - 20.30 UhrKnoblauch-Forelle probieren und staunenReichramingDienstag bis Sonntagurige Hütte mit leckeren Schmankerln – perfekt nach einer kleinen WanderungNeuzeugMontag bis 15 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11 bis 22 Uhrberühmt für die Backhenderl, toller Gastgarten mit PanoramaSteyr, SchlossparkSommerbetrieb ab 30. April: Donnerstag - Montag 11 bis 23 Uhrschönes Ambiente, mitten im SchlossparkGroßramingtäglich 8 bis 24 Uhr, Montag RuhetagMittwochs ist „Knödeltag“ – Tisch reservieren empfohlen!RohrDienstag bis Samstag 11 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhrbodenständiges Wirtshaus mit traditionell österreichischer Küche