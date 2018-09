Christoph Holzner fuhr wieder bärenstark

10.09.2018, 12:44 Uhr

Bei 2 Rallycross ÖM Läufe in Melk zeigte der aus Weyer stammende KFZ Händler Christoph Holzner groß auf.

BEZIRK. Bei teilweisen irregulären Bedingungen, Starkregen am Samstag und Regenschauer am Sonntag gingen zwei getrennte Meisterschaftsläufe im Rallycross auf dem Wachauring in Melk über die Bühne die von der ÖAMTC Fahrtechnik mustergültig organisiert wurden. Insgesamt stellten sich mehr als fünfzig Akteure dem Start. Sie boten den wetterfesten Fans eine gute Show, wobei in einigen Kategorien noch keine Titelentscheidungen in Melk gefallen sind.Dies betraf bei den Super Cars etwa den Rohrbacher Alois Höller, der mit einem zweiten Platz am Samstag und einem Sieg am Sonntag seinen Landsmann Tristan Ekker, der Fünfter wurde, von der Tabellenspitze ablöste. Eine Show der Extraklasse lieferte wieder einmal der aus Weyer stammende KFZ Händler Christoph Holzner der mit seinem um ca. 100 PS unterlegenen Auto um den Sieg mit fightete. Ein Getriebeschaden am Samstag kostete ihm wertvolle Meisterschaftspunkte. Am Sonntag zeigte Holzner sein Talent bei schwierigen Verhältnissen und so kam nur der PS überlegene Alois Höller vor ihm ins Ziel. Am 23.September findet das Finale in der MJP Arena in Fuglau bei Horn statt wo sich Holzner berechtigterweise gute Chancen auf dem Stocker‘l ausrechnet.

Kein Glück hatte der schon feststehende Meister Karl Schadenhofer bei den Super TouringCars+2000. Schadenhofer dominierte zwar das erste Rennen nach Belieben und gewann es überlegen. Aber am nächsten Tag bereits im freien Training verlor der Lokalmatador durch einen kapitalen Motorschaden an seinem VW Golf jede Möglichkeit sein Können zu zeigen. Dies tat Gerald Woldrich mit seinem Mercedes in aller Deutlichkeit, er gewann alle Vorläufe und war auch im Finale der überragende Mann, dies vor Matthias Brunner (Mini Cooper) und Hubert Spitzhofer (Skoda Octavia).Die restlichen Meister werden beim letzten RX-Lauf am Sonntag, 23. September in Fuglau in der MJP-Arena gekürt.