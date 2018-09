Dietacher E-Auto-Parade am Steyrer Stadtplatz

13.09.2018, 12:44 Uhr

Ausprobieren als Schlüssel zum Erfolg

Das E-Mobilitätstreffen beginnt um am Samstag, 22. September, um 12 Uhr vor dem Starmovie Steyr in Dietach. Danach fahren die Autos in einem Corso zum Steyrer Stadtplatz, wo sie von Neugierigen unter die Lupe genommen werden können. Nach der Rückfahrt zum Starmovie wird gemeinsam zu Mittag gegessen. Danach gibt es einen Vortrag von Andreas Rieger aus München zum Thema „Faszination Elektromobilität“. Im Anschluss erzählt Bandick Jürs aus Norddeutschland von seinem Trip quer durch Europa bis nach Spanien mit seinem Renault Twizy. Danach können die neuesten E-Autos von Renault, Hyundai und Nissan besichtigt und gefahren werden.Auch Umweltausschussobmann Lukas Reiter aus Dietach besitzt ein Elektroauto für seinen Bioladen, ein Elektroquad und zwei E-bikes. Mit diesen Fahrzeugen gestaltet er mit seiner Familie die Mobilität rein elektrisch. „Ich selbst war mit meinem Renault Twizy zu Beginn ein absoluter Exot“, erzählt Reiter, „aber dann kamen viele und haben das kleine „Elektroei“ ausprobiert und heute fahren in Dietach alleine sechs solcher Gefährte herum. Ich bin mir fast sicher, dass wir in Dietach europaweit die größte Twizy-Dichte haben“, ergänzt Reiter schmunzelnd.Die BezirksRundschau hat vor wenigen Wochen den Renault Twizy getestet. Hier geht's direkt zum Bericht.